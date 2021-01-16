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В больницах Харьковщины нет дефицита мест для больных COVID-19

В больницах Харьковщины нет дефицита мест для больных COVID-19

Из 4776 коек заполнено 1535.

Такие данные предоставили в пресс-службе ХОГА.

В настоящее время в опорных больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью находятся 1251 пациент, 284 человека с подозрением. Из больных в реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 86.

Все 4776 койко-мест обеспечены кислородом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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