В больнице Волчанского района завершили реконструкцию приемного отделения

В Волчанской центральной районной больнице завершили реконструкцию приемного отделения.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Реконструкцию на 900 кв. метрах начали в октябре 2020 года. Помещение полностью реконструировали, выполнили ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, утепление фасада, устройство входных групп, благоустройство территории.

«В рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» были выполнены все внутренние и отделочные работы. Упорядочено, сделано утепление фасада, выполненный навес и подъезд для двух карет скорой помощи. Обеспечены все необходимые условия для подъезда маломобильных групп. Сейчас работы выполнены на 100%», - рассказал представитель компании - подрядчика Сергей Гребенчук.

Обновленное приемное отделение условно разделили на три комплекса: реанимационный, диагностический и лечебно-лечебный. В рамках реконструкции здесь не только провели ремонтные работы, но и обеспечили необходимым современным оборудованием.

Как рассказал директор КНП« Волчанский ЦРБ »Константин Тищенко, больница получила компьютерный томограф Canon Aquilion 32-срезовый.

«Кроме того, нам было выделено рентгеновский аппарат и портативный рентгеновский аппарат MAC, который тоже мы получили в 2020 году по государственному распределению», - добавил он.

По словам заведующего отделением экстренной неотложной медицинской помощи Волчанской центральной больницы Александра Шиша, благодаря новому оснащению в отделении смогут предоставлять качественные услуги.

«Возможности отделения пока расширены - это касается прежде всего нового оснащения. Благодаря компьютерному томографу отныне сможем устанавливать диагнозы такие, как, например, инсульт - это или геморрагический или ишемический. Ранее на эту диагностику мы направляли больных в Харьков, после открытия отделения мы можем сделать это на месте», - отметил заведующий отделением.

Агентство Телевидения Новости