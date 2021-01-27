В «Борисполе» теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом

В Международном аэропорту «Борисполь» пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает Новости Ю со ссылкой на сайт аэропорта.

«С сегодняшнего дня пассажиры Международного аэропорта «Борисполь» могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на 2-м этаже терминала D», — говорится в сообщении.

Как отмечается, здесь можно сделать тест и получить сертификат с результатом перед вылетом за границу. Сертификат выдается не только на украинском, но и на английском языке.

Сдать ПЦР-тест может каждый пассажир. По прилету в Украину из стран красной зоны можно сделать тест и прекратить самоизоляцию.

Забор биоматериала осудествляют работники медицинского пункта Международного аэропорта «Борисполь», а тестирование — медицинские лаборатории ADONIS, «Эскулаб», «МедЛаб», «ИММД», «UNIVERSUM.CLINIC». Продолжаются переговоры о подписании договоров и привлечении к проведению тестирования еще 3 лабораторий.

Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Имеющиеся предложения от 890 грн до 1400 грн.

Источник: Новости Ю

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