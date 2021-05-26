В Бразилии обнаружили новый штамм COVID-19

Исследователи из Бразильского общества вирусологии (SBV) зафиксировали в стране новый вид коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает The Rio Times.

В SBV заявили, что новый вариант получил название P4. Он обладает свойствами мутаций L452R в S-белке (шиповидном белке) SARS-CoV-2.

Отмечается, что именно вариант P4 уже был выявлен в городах Мокока, Каконде и Итапира в штате Сан-Паулу.

В настоящее время исследователи не располагают данными, чтобы ответить на вопрос, является ли новый вариант коронавируса более заразным или смертельным, чем уже существующие другие штаммы.

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