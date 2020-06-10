В Британии назвали два лучших продукта для снижения уровня холестерина

По утверждению британских специалистов, миндаль и рыба лососевых пород являются главными продуктами в борьбе с повышенным уровнем холестерина.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) напомнили, что чрезмерный холестерин повышает риск сердечно-сосудистых патологий, а потому требует обязательной коррекции.

Британские медики утверждают, что именно миндаль и рыба лососевых пород дают наиболее выраженный эффект, когда речь идет о необходимости снижения повышенного уровня холестерина. Ежедневное употребление 20-170 грамм миндаля позволяет за 4-16 недель уменьшить содержание липидов в крови. "Хотя не совсем ясно, как именно он это делает. Предположительно, гиполипидемическими свойствами обладают его компоненты — волокна, флавоноиды, ненасыщенные жиры", - приводит издание Express Health слова представителей NHS.

Рыбы семейства лососевых богаты омега-3 жирными кислотами, которые считаются одним из самых полезных видов жиров. Регулярное употребление горбуши, семги, кеты, нерки, омуля и других улучшает показатели содержания липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови или "хорошего" холестерина. "ЛПВП буквально сметает жировые отложения со стенок артерии, предотвращая развитие атеросклероза. Диетологи и медицинские эксперты советуют употреблять минимум две порции рыбы в неделю", – отметили в NHS и рекомендовали по возможности съедать не меньше двух порций рыбы в неделю.

Источник: food.obozrevatel.com/

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