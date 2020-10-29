В чем разница между тревогой и депрессией?

Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, – это попытка отличить тревогу от депрессии. Хотя у этих двоих много общего, это разные состояния, и ваше расстройство играет очень важную роль в вашем лечении.

Отношения между депрессией и тревогой усложняются

Хотя было бы замечательно, если бы существовал надежный способ сообщить вам, есть ли у вас тревога или депрессия, это не так просто. Один человек легко может испытывать как тревогу, так и депрессию, а у некоторых людей симптомы депрессии могут развиться в результате их тревожного расстройства. Симптомы одного или другого могут перерасти в любое заболевание, потому что оба имеют схожие причины, проблемы и т. д.

Различия между двумя заболеваниями

Лучший способ понять разницу между двумя расстройствами – это выявить первичные симптомы, начиная с психических.

Беспокойство:

Опасения по поводу того, что вот-вот произойдет и что может случиться в будущем.

Беспокойные мысли или вера в то, что что-то может пойти не так.

Ощущение, что вам нужно убежать или избегать вещей, которые могут вызвать дальнейшее беспокойство.

Депрессия:

Ощущение грусти о будущем, как будто оно безнадежно.

Вялость и неверие в то, что произойдет что-то хорошее.

Немного беспокойства, но уверенность в будущих негативных эмоциях.

Возможные суицидальные мысли.

Люди с тревогой часто чувствуют, что может случиться что-то плохое, и опасаются, что это произойдет. Люди с депрессией часто предполагают плохое будущее и не ждут ничего другого или думают, что есть что-то, что стоит предотвратить.

Депрессия может возникнуть после того, как кто-то испытывает сильную тревогу и может в конечном итоге чувствовать себя истощенным и безнадежным, когда его тревога или приступ паники закончится. Вот почему бывает трудно различить эти два условия. Точно так же люди, страдающие депрессией, все еще могут опасаться ухудшения некоторых вещей, несмотря на то, что они уже верят в то, что будущее менее позитивное или светлое.

Физические симптомы

Физические симптомы тоже могут быть самыми разными. Хотя опять же есть сходство. И тревога, и депрессия могут вызывать у вас чувство истощения и утомления. Но в случае тревоги она обычно возникает после сильной тревоги, тогда как в случае депрессии она имеет тенденцию быть более постоянной, без каких-либо триггеров. Другие физические симптомы включают:

Беспокойство:

Симптомы реакции «бей или беги», такие как тряска, потливость, ощущение необходимости бежать или двигаться.

Физические симптомы, напоминающие нарушения здоровья, особенно если они сопровождаются проблемами со здоровьем. Учащенное сердцебиение, проблемы с кишечником, гипервентиляция и другие «энергетические» симптомы.

Депрессия:

Сильный недостаток энергии или драйва.

Плоский аффект (полное отсутствие эмоций) наряду с замедленным мышлением и поведением.

Сильные изменения аппетита, головные боли и проблемы со сном.

Депрессия на самом деле имеет меньше физических симптомов, но психические симптомы могут быть настолько опасными (особенно вероятность суицидальных мыслей), а недостаток энергии настолько выражен, что многие люди с депрессией ежедневно сталкиваются с интенсивной борьбой, которая, безусловно, соперничает с симптомами тревоги.

Депрессия и тревожность

Источник: 1 Минута