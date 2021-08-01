Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:36
Просмотров: 244

В Эстонии создали спрей от коронавируса

В Эстонии создали спрей от коронавируса

В Эстонии ученые создали спрей от коронавируса COVID-19, который защищает от всех известных штаммов инфекции. Об этом сообщает Postimees в воскресенье, 1 августа.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа под названием BioBlock обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Дельта индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

"Bioblock – это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава", – говорится в сообщении.

Для разработки и продажи BioBlock сформировали консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована.

Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Напомним, ранее на этой неделе Эстония отправила Украине партию вакцины AstraZeneca (Vaxzevria). Эта партия препарата будет в основном использована для иммунизации военнослужащих резерва в Украине.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 