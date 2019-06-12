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В этом году в Украине гриппом переболело более 5 млн человек, умерли 64

В этом году в Украине гриппом переболело более 5 млн человек, умерли 64

В Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 г. гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 млн человек, из них 64 человека умерли

Об этом сообщается в бюллетене Центра общественного здоровья МЗ.

В течение эпидемического сезона 2018-2019 г. гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн человек, 65,3% из которых - дети до 17 лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении эпидемического сезона грипп унес жизни 64 украинцев, в частности, 12 детей в возрасте до 17 лет.

Отмечается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился при критическом ухудшении состояния - на 6-й день болезни и позже.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ характеризовался средней интенсивностью и региональным распространением, говорится в сообщении.

Отмечается, в циркуляции абсолютно доминировали вирусы гриппа типа A. С начала сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 543 человека (0,4% населения), доля детей среди привитых составляет 24%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет . С начала года корью заболели уже 37 тыс. 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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