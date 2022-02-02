Здоровье
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02.02.2022 16:48
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В Евросоюзе продлят применение COVID-сертификатов до средины 2023 года – СМИ

В Евросоюзе продлят применение COVID-сертификатов до средины 2023 года – СМИ

Еврокомиссия (ЕК) продлит действие цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса для путешествий между странами Евросоюза по меньшей мере до лета 2023 года.

В ближайшие дни ЕК намерена утвердить проект о расширении использования паспорта вакцинации, сообщает El País.

Издание отмечает, что намерение Еврокомиссии состоит в том, чтобы сохранить, по крайней мере, до лета 2023 года инструмент, который по-прежнему считается действенным в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

В настоящее время COVID-паспорт действителен до 30 июня 2022 года.

Документ был введен в июле 2021 года, и предложение, которое будет представлено Еврокомиссией, продлит его действие до 30 июня 2023 года.

Для продления срока действия COVID-паспорта вместе с предложением Еврокомиссии должен быть представлен отчет, обосновывающий и аргументирующий необходимость сохранения цифрового сертификата о вакцинации.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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