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28.11.2022 15:57
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В грудні в Харкові планують відкрити пункти видачі гарячого харчування

В грудні в Харкові планують відкрити пункти видачі гарячого харчування

Пункти видачі гарячого харчування планують організувати в Харкові з 1 грудня.

За інформацією харківської міськради, отримати харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд. Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери.

У всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, з запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під’їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.

Агентство Телевидения Новости

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