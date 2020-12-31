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В Харьков доставят 980 кислородных концентраторов

В Харьков доставят 980 кислородных концентраторов

Харьковская область должна получить 980 кислородных концентраторов. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух.

По его словам, после передачи оборудования опорным больницам обеспечение кислородом достигнет 100%.

"Сегодня должен прибыть в Украину самолет с кислородными концентраторами, это примерно 980 концентраторов исключительно для Харьковской области", - рассказал Тарас Пастух.

Вице-губернатор также отметил, что с начала года начнутся ремонтные работы в областной клинической инфекционной больнице по обустройству отделения интенсивной терапии.

Источник: sq.com.ua

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