В Харкові відбувся науково-освітній VII Конгрес «Профілактика. Антейджинг. Україна»

21 березня в м. Харків відбувся науково-освітній захід VII Конгрес «Профілактика. Антейджинг. Україна». Наукову програму відвідали більше 900 лікарів міста Харків та Харківської області, серед яких: лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейної медицини, кардиологи, педіатри, неврологи, травматологи, гастроентерологи, ендокринологи, пульмонологи,а також косметологи та дерматологи. Конгрес проходив за підтримкиМіністерства охорони здоров’я України та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

На думку багатьох лікарів-експертів, сучасний поглядна лікування більшості психосоматичних захворювань полягає у мінімізації чинників стресу та депресії. Цей тезис був узятий як один із основних векторів конгресу. Серед напрямків наукової програми: артеріальна гіпертензія, стратегія зниження ризику розвитку, оптимізація, лікування і профілактика внутрішніх хвороб, практичні аспекти контролю симптомів і синдромів на первинній ланці та сучасні принципи ведення найпоширеніших станів у терапевтичній практиці. Практичною частиною заходу був представлений безкоштовний кабінет вимірювання де кожен мав можливість пройти аналізи: ліпідограму, глюкометрію, денситометрію та УЗД колінних суглобів.

Західбуло присвячено100-річчю з дня народження академіка, доктора медичних наук, професора Малої Любові Трофимівни, яка є автором багатьох фундаментальних досліджень, зокрема 21 патенту та більше 500 наукових робіт в галузі кардіології.Історія її життя була зображена у анімації з піску харківським художником Оксаною Горбань.

Організатори конгресу - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та ГО «Академія розвитку медичної освіти» вбачають на меті привернути увагу лікарів та громадськості в цілому до власного здоров’я через здоровий спосіб життя, акцентувати увагу суспільства на важливості виявлення хвороб на початкових стадіях, запобігання їх розвитку та контролю вже наявних хвороб, а також поліпшення якості життя пацієнтів з хронічними захворюваннями.

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