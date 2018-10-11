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В Харьков завезли вакцину против гриппа
В Харькове появилась вакцина от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабцентра МОЗ Украины.
Так, согласно информации руководства предприятия «Областной аптечный склад» в аптеках сети ГОРП «Областной аптечный склад» есть в наличии вакцина для профилактики гриппа «Джис Флю» производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея.
Розничная цена за одну дозу составляет 240,80 грн.
Кроме того, в конце недели ожидается поставка вакцины для профилактики гриппа «Ваксигрип ТЕТРА», французского производства Санофи Пастер.
В лабцентре напомнили, что эффективно защитить от гриппа может исключительно прививка.
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