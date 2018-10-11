Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 57

В Харьков завезли вакцину против гриппа

В Харьков завезли вакцину против гриппа

В Харькове появилась вакцина от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабцентра МОЗ Украины.

 

Так, согласно информации руководства предприятия «Областной аптечный склад» в аптеках сети ГОРП «Областной аптечный склад» есть в наличии вакцина для профилактики гриппа «Джис Флю» производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея.

 

Розничная цена за одну дозу составляет 240,80 грн.

 

Кроме того, в конце недели ожидается поставка вакцины для профилактики гриппа «Ваксигрип ТЕТРА», французского производства Санофи Пастер.

 

В лабцентре напомнили, что эффективно защитить от гриппа может исключительно прививка. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: вакцина

Читайте ещё:

Новая вакцина победит рак кожи
24.09.2018 08:04    212
За подрыв доверия украинцев к вакцинам руководство Гослекслужбы отстранили от должностей
19.09.2018 16:30    152
Обнаружен последний фрагмент для создания вакцины от ВИЧ
19.09.2018 06:58    216
Скоро появится вакцина, которую человечество ждет нескольких столетий
14.09.2018 10:10    399
В Украине перерегистрировали первую вакцину с обновленным штаммом вируса гриппа
30.08.2018 14:19    218
В Украине от кори начнут вакцинировать взрослых
06.06.2018 19:43    250
Гослекслужба повторно запретила серию вакцины от туберкулеза болгарского производства
24.05.2018 14:27    235
ХОГА: Харьковская область обеспечена всеми вакцинами
15.05.2018 17:02    267
Билл Гейтс пожертвовал $12 миллионов на разработку универсальной вакцины от гриппа
29.04.2018 13:07    251
Вспышка кори в Украине продолжается, Минздрав призывает вакцинироваться
18.04.2018 15:44    360
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 