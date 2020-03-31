Здоровье
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31.03.2020 20:20
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В Харькове 16 врачей отправились на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19, - Кучер

В Харькове 16 врачей отправились на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19, - Кучер

В Харькове 16 врачей находятся на самоизоляции после контакта с больным COVID-19 мужчиной.

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер сегодня на брифинге. 

При этом, комментируя информацию о зарегистрированном в Харькове случае заражения коронавирусом, Кучер подчеркнул, что не имеет права разглашать личные данные больных, сообщил только, что заболевший - молодой человек в возрасте около 26-27 лет.  

По информации главы ХОГА, с больным контактировали 17 человек, из них 1 человек – это член семьи и 16 врачей.

"Из этих 16 врачей, которые находятся в самоизоляции, на сегодняшний день - ни одного подтвержденного, установленного случая заболевания коронавирусом", - сказал Кучер.

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация с непонятным отсутствием больных на Харьковщине приводит к тому, что в Интернете  распространяются различные слухи. В том числе и о том, что зараженный коронавирусом - один из сыновей мэра Харькова Геннадия Кернеса.

И до сих пор на официальном уровне эту ниформацию никто не подтвердил - так же, как и не опроверг.

 

Агентство Телевидения Новости

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