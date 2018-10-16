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В Харькове больные диабетом планируют пикетировать горсовет

В Харькове больные диабетом планируют пикетировать горсоветОрганизаторы заявляют, что в Харькове все ещё «нет нормального обеспечения инсулином», несмотря на обещания местных властей выделить средства на его закупку. Многим больным препаратами помогают диабетики из других городов.

«Но этого, конечно, катастрофически не хватает: инсулин нельзя колоть время от времени — он нужен каждый день, — говорят организаторы акции. — В большинстве городов Украины местные власти нашли деньги на инсулин, почему в Харькове диабетики не получают его уже почти год?»

Пикет планируют провести под стенами Харьковского горсовета перед сессией, которая начнётся в 10.00 17 октября.

В июле на онлайн-конференции в Facebook харьковский городской голова Геннадий Кернес заявлял, что город получил на препараты для диабетиков только 22 миллиона гривен из необходимых 62 миллионов.

В Министерстве здравоохранения ответили, что названная Кернесом сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ также заявили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина.

В конце августа решением сессии горсовета на инсулины направили порядка 2 миллионов гривен. В мэрии заявили, что общая потребность — больше 65 миллионов.

В начале октября директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат говорил, что на закупку инсулинов планируют направить 12,5 миллиона гривен. По его словам, этой суммы должно хватить до конца года.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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