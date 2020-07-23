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В Харькове до конца лета все терапевты смогут проводить видеоприемы пациентов

В Харькове до конца лета все терапевты смогут проводить видеоприемы пациентов

Все врачи первичного звена (терапевты или семейные врачи) харьковских поликлиник получат возможность проводить видеоприемы пациентов уже до конца лета.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

По его словам, сейчас такие видеоприемы уже проводят более 300 харьковских врачей. Обычно к услугам видеосвязи прибегают, когда нужно выписать рецепт по программе «Доступні ліки», получить направление на диагностику или анализы, а также в случае повторного приема.

«Конечно же, традиционный прием никто не отменял, и он является крайне важным. Но во многих случаях харьковчане теперь смогут не тратить время и поговорить с врачом по видеосвязи. Чтобы попасть на видеоприем, необходимо на сайте Helsi.me выбрать своего терапевта или семейного врача, нажать «Зарегистрироваться на прием», выбрать «Видеоприем», время и дату консультации, и в указанное время быть со смартфоном или перед компьютером с включенной камерой, чтобы общаться с врачом дистанционно», - отметил Олег Дробот.

Он также сообщил, что многие врачи уже сами обращаются с просьбами подключить их к видеоприемам, поскольку это намного удобнее, особенно в условиях карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Источник: city.kharkov.ua

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