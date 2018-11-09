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В Харькове - еще несколько случаев кори

В Харькове - еще несколько случаев кори

С 1 по 7 ноября в Харькове зарегистрировано 4 случая кори, в том числе один - у несовершеннолетнего. Всего с начала года в Харьковской области зарегистрировано 492 случая кори, из них 237 (48,2%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 199 человек и Харьковского района - 162.

Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,32 на 100 тыс. населения).

Среди заболевших 62,8% (309 человек) не были вакцинированы, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,7% (268 больных).

Более чем у половины больных (58,1%) диагноз кори подтвержден лабораторно.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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