В Харькове готовят дополнительные больницы для ковид-пациентов

Харьковские больницы №№2, 3 и 28 внесут в резерв "ковидной" госпитальной базы Харьковской области. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

По его словам, это позволит увеличить общую госпитальную базу области более чем 300 коек.

"В городской больнице №2 будут работать реанимационные отделения, там 80 коек сейчас и реанимация на 6 коек. В больницах № 3 и № 28 - по 120 коек. Сейчас ведется подготовка этих больниц к приему новых больных. При ухудшении ситуации будем рассматривать введение этих больниц", - сообщил Максим Хаустов.

Сегодня пациентов с коронавирусом в Харьковской области принимают 23 больницы. Общая госпитальная база составляет 4950 коек. Койко-мест с централизованным кислородом в регионе 2830.

Максим Хаустов добавил, что на днях ковидных пациентов начала принимать Валковская ЦРБ. Сейчас там лечится 60 пациентов.

Источник: sq.com.ua

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