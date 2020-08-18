В Харькове хотят проводить до двух тысяч ПЦР-тестов в день

В Харьковской области намереваются проводить до 2000 ПЦР-тестов в день. Об этом 17 августа, характеризуя ситуацию с тестированием в городе, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

По словам Терехова, в последнее время в Харькове и области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и это связано как раз с увеличением количества проводимых тестов.

"Понимая ситуацию, мы обратились перед выходными к частным лабораториям, и они работали все эти дни. Стоит задача, чтобы Харьковская область проводила в день около 2 тыс. ПЦР-тестов. Это правильно, потому что раннее тестирование дает возможность выявлять заболеваемость на ранней стадии. Городские больницы полностью готовы принимать больных, есть и койки, и медикаменты. Совместными усилиями мы в состоянии полностью контролировать ситуацию. Но чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную", всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим", - подчеркнул вице-мэр.

Источник: sq.com.ua

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