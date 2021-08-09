В Харькове и области проверили водопроводную воду. Результаты

За 6 месяцев 2021 года из источников и сетей централизованного водоснабжения Харьковской области (в т.ч. м. Харьков), обеспечивающих питьевой водой населения, исследованы 2457 проб воды по санитарно-химическим показателям, из которых 651 проба (26,5%) не соответствовала требованиям Дсанпин 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком». В исследованных пробах воды установлены превышения нормативных показателей по мутности, цветности, общей жесткости, сульфатов, железа, хлоридов, нитратов, аммиака, кремния и фтора. По санитарно-химическим показателям больше, чем в среднем по области, выявлено превышение нормативов в воде централизованного водоснабжения Лозовского (72,6%) и Богодуховского (28,2 %) районов.

По микробиологическим показателям исследовано 3060 проб воды, из них 193 пробы (6,3%) не соответствовали требованиям эпидемической безопасности питьевой воды. Наибольшее количество проб с отклонениями от нормативных показателей установлена в Лозовском (12,4%), Красноградском (10,7%), Изюмском (10,1%) и Купянском (9,3%) районах.

Из распределительной сети водопровода города Харькова на санитарно-химические показатели исследовано 339 проб воды, из них 35 проб (10,3%) не соответствовали нормативным требованиям. Превышение предельно допустимых уровней наблюдалось по цветности в 1,1-1,5 раза, мутности в 1,11-1,7 раза, окисляемости в 1,1-1,5 раза. По микробиологическим показателям исследовано 646 проб, из них 8 проб (1,2%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности.

Пробы воды из сетей централизованного водоснабжения Харьковской области (в т. ч. г. Харьков), исследованные на вирусологические и паразитологические показатели, соответствовали требованиям Дсанпин 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Источник: sq.com.ua

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