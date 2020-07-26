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В Харькове медикам пришлось принимать роды в автомобиле скорой помощи

В Харькове медикам пришлось принимать роды в автомобиле скорой помощи

Для роженицы новорожденный малыш стал уже девятым ребенком в семье.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи, 24 июля медикам "скорой" пришлось принимать роды прямо в автомобиле.

"Благодаря слаженной работе и скоординированным действиям бригады ЭМП 1005 во главе с фельдшером Малигон А.В., сегодня в автомобиле ЭМП родился мальчик. После оказанной акушерской помощи, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение. Посоветовавшись с фельдшером, родители назвали мальчика Игорем. Он стал девятым ребенком в семье" - сообщили в центре

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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