В Харькове нашли, где хранить вакцину от COVID-19 при минус 70 градусах

Три подходящие холодильные установки есть в местном фармуниверситете. Руководство вуза уже сообщило об этом в Минздрав – и предложило организовать на их базе один из прививочных пунктов.

“Такие холодильные установки в Харькове существуют. У нас на кафедре их три, например, – таких холодильника, достаточно больших, которые могут сохранять при температуре до минус 80 градусов вакцину. И во многих клиниках, которые занимаются клиническими исследованиями, на кафедрах они есть”, – сообщил клинический фармаколог, профессор Харьковского национального фармацевтического университета Игорь Зупанец в эфире программы “Информационный вечер” на телеканале Simon.

По словам Зупанца, в поисках техники чиновники в вуз пока не обращались. Зато руководство университета само писало в Минздрав.

“У нас на кафедре наша университетская клиника есть, где находится это оборудование. Медицинский персонал прошел обучение по процедурам прививок, и мы готовы подключиться к этой проблеме – организовать один из прививочных пунктов. Особенно это актуально для вакцины компании Pfizer. Считается, что это одна из лучших вакцин, она сделана по уникальной технологии, декларируется ее почти 95-процентная эффективность”, – отметил профессор.

По информации заведующей кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета Татьяны Чумаченко, в учреждениях здравоохранения области холодильников, которые поддерживают температуру минус 70, нет. Именно поэтому пока план действий таков: Pfizer (когда и если Украина его получит) будут доставлять в регионы в специальных контейнерах производителя, поддерживающих необходимый температурный режим. Затем – размораживать и хранить не более 5 суток в обычных холодильниках прививочных пунктов.

“Нужно все контролировать и четко рассчитать логистику, чтобы в каждую область была доставлена эта вакцина именно в контейнерах производителя, чтобы в область поступил препарат только при необходимой минусовой температуре. Четко должны быть созданы списки, кто подлежит вакцинации, в какой день она проходит, подготовлены бригады, прививочные пункты. Это все должно быть готово заранее”, – отметила Татьяна Чумаченко.

Специалист считает, что при четкой организации эффективность вакцинации будет высокой.

“Если же этого не сделать, то тогда будет подрыв авторитета вакцинопрофилактики. Опять антипрививочники поднимут голову”, – предупредила Чумаченко.

Она отметила, что, согласно мировой статистике, неудачи с вакцинацией на 90% связаны именно с нарушением программы иммунизации, в том числе – не выдержанной холодовой цепью.

“Если нарушена холодовая цепочка, другие процессы, то вероятность возникновения побочных эффектов, неэффективности в дальнейшем этой вакцинации возрастает в десятки раз”, – поддержал коллегу Игорь Зупанец.

Он также предположил: если производитель не будет убежден в том, что все необходимые логистические требования в Украине смогут выдержать, вакцину нам просто не дадут.

“Потому что дискредитация для компании – это очень важный момент. Это потом уже разберутся, по чьей вине это произошло”, – пояснил профессор.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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