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В Харькове откроют три новых центра массовой вакцинации

В Харькове откроют три новых центра массовой вакцинации

В течение недели в Харькове начнут работу еще три центра массовой вакцинации. Всего в Харькове и области будут работать уже 23 таких центра, где можно сделать прививки от коронавируса.

Так, начиная со 2 августа откроется центр массовой вакцинации на базе городского территориального центра предоставления услуг (ул. 12 Апреля, 8).

С 3 августа начнет работать центр по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 10-А (также на базе городского территориального центра).

4 августа запланировано открытие центра массовой вакцинации на базе филиала поликлинического отделения КНП «Городская больница №3» по адресу: ул. Доватора, 7.

Эти центры будут работать с 9.00 до 15.00.

Также в Харькове работают центры вакцинации по адресам:

● ул. Сумская, 56 (в выходные с 9.00 до 15.00);

● ул. Полтавский шлях, 56 (ежедневно с 9.00 до 15.00);

● ул. Шатилова дача, 4 (в выходные дни с 9.00 до 15.00);

● ул. Тринклера, 6 (ежедневно с 9.00 до 15.00);

● ул. Кооперативная, 28-А (ежедневно с 9.00 до 15.00);

● ул. Пушкинская, 2-А, ТРЦ Nikolskiy (ежедневно с 10 до 15:00);

● ул. Академика Павлова, 44-Б., ТРЦ Французский бульвар (ежедневно с 10 до 15:00).

С полным списком центров массовой вакцинации от COVID-19 можно ознакомиться здесь. https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/110680

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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