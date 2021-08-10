Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:42
Просмотров: 251

В Харькове открывают дополнительные пункты COVID-вакцинации

В Харькове открывают дополнительные пункты COVID-вакцинации

В Харькове открывают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса и увеличивают количество бригад, которые делают прививки. Как сообщили в ХОГА, об этом сегодня, 10 августа, на рабочем совещании в Харьковском городском совете рассказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что все 34 пункта вакцинации, которые функционируют на базе коммунальных медучреждений, работают без выходных. Кроме того, в связи с увеличением количества прививающихся количество бригад, которые делают прививки от коронавируса, в городе увеличили с 42 до 50. Также в городе открывают центры вакцинации на базе других учреждений.

«Два новых центра вакцинации мы открываем на базе территориальных центров в Индустриальном и Немышлянском районах. Они будут работать в будние дни, с понедельника по пятницу. Также центр вакцинации появится в аэропорту», - рассказала вице-мэр.

По ее словам, всего с начала вакцинации в городе сделали 93 372 прививки, 49 864 человека вакцинацию завершили.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 