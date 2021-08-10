В Харькове открывают дополнительные пункты COVID-вакцинации

В Харькове открывают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса и увеличивают количество бригад, которые делают прививки. Как сообщили в ХОГА, об этом сегодня, 10 августа, на рабочем совещании в Харьковском городском совете рассказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что все 34 пункта вакцинации, которые функционируют на базе коммунальных медучреждений, работают без выходных. Кроме того, в связи с увеличением количества прививающихся количество бригад, которые делают прививки от коронавируса, в городе увеличили с 42 до 50. Также в городе открывают центры вакцинации на базе других учреждений.

«Два новых центра вакцинации мы открываем на базе территориальных центров в Индустриальном и Немышлянском районах. Они будут работать в будние дни, с понедельника по пятницу. Также центр вакцинации появится в аэропорту», - рассказала вице-мэр.

По ее словам, всего с начала вакцинации в городе сделали 93 372 прививки, 49 864 человека вакцинацию завершили.

Агентство Телевидения Новости