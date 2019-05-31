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В Харькове пятеро малышей попали в больницу с инфекцией
Пятеро малышей, которые ходят в детский сад №146 попали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.
Так, врачи диагностировали у пострадавших детей гастроэнтерит, вероятно, инфекционного происхождения. Четверо пациентов сейчас находятся на стационарном лечении, еще один - на амбулаторном.
Эпидемиологи сейчас проводят проверку и противоэпидемиологические мероприятия в детсаду, а также выясняют все обстоятельства инцидента.
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