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В Харькове пятеро малышей попали в больницу с инфекцией

В Харькове пятеро малышей попали в больницу с инфекцией

Пятеро малышей, которые ходят в детский сад №146 попали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

Так, врачи диагностировали у пострадавших детей гастроэнтерит, вероятно, инфекционного происхождения. Четверо пациентов сейчас находятся на стационарном лечении, еще один - на амбулаторном.

Эпидемиологи сейчас проводят проверку и противоэпидемиологические мероприятия в детсаду, а также выясняют все обстоятельства инцидента. 

Агентство Телевидения Новости

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