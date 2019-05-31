В Харькове пятеро малышей попали в больницу с инфекцией

Пятеро малышей, которые ходят в детский сад №146 попали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

Так, врачи диагностировали у пострадавших детей гастроэнтерит, вероятно, инфекционного происхождения. Четверо пациентов сейчас находятся на стационарном лечении, еще один - на амбулаторном.

Эпидемиологи сейчас проводят проверку и противоэпидемиологические мероприятия в детсаду, а также выясняют все обстоятельства инцидента.

Агентство Телевидения Новости