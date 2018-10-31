В Харькове растёт количество заболевших ОРВИ

За неделю с 22 по 29 октября в Харьковской области острыми респираторными инфекциями заболело 4886 человек. Из них в Харькове — 2601, сообщают в Харьковском областном лабораторном центре. Почти две трети заболевших — дети.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость по области выросла на 14,6% (в Харькове — на 17,9%). Эпидемический порог пока не превышен.

В больницу с простудными заболеваниями попали 118 человек, среди которых 94 ребенка.

«При проведении лабораторного обследования 61 больного с подозрением на грипп и ОРИ вирусы гриппа не обнаружены. У 45% больных выявлен РС-вирус, у 45% — вирус парагриппа и у 10% — аденовирус», — говорят в лабораторном центре.

По данным на 29 октября в регионе привились от гриппа 535 человек.

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