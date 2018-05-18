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В Харькове снова работают передвижные ветеринарные кабинеты

В Харькове снова работают передвижные ветеринарные кабинеты

Передвижные социальные ветеринарные кабинеты в Харькове возобновили работу с мая.

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», в веткабинетах есть все необходимое оборудование и медикаменты для вакцинации и операций по стерилизации, а также для диагностики заболеваний животных.

Прежде всего такие кабинеты рассчитаны на домашних питомцев жителей частного сектора, которым трудно привезти животных в ветклинику на общественном транспорте. По этой причине большинство животных частного сектора за всю жизнь ни разу не посещали ветеринара, а в этом случае ветклиника сама приезжает к ним.

Для пенсионеров в передвижной ветклинике предусмотрены льготы. С графиком выездов можно ознакомиться здесь.

http://animals.kharkov.ua/node/1612

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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