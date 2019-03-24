В Харькове сократилось заболевание корью

В течение недели, с 13 по 20 марта, в Харьковской области зарегистрировали 125 заболевших корью, 46 из них — дети.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, за неделю уровень заболеваемости корью в сравнении с предыдущей неделей снизился на 20,8%. Эпидемическая ситуация - неблагополучная.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Харькове — 56 случаев. В Харьковском районе заболели 27 человек, в Нововодолажском — 23 человека, в Валковском — 5 человек. По два случая кори зарегистрировали в Боровском, Волчанском, Змиевском, Шевченковском районах и в Люботине. В Близнюковском, Золочевском, Изюмском и Красноградском районах — по одному.

С начала года по состоянию на 20 марта зарегистрировано 1293 больных. Подавляющее большинство заболевших — взрослые (872 человека), удельный вес детей — 36,2% (421 человек).

Из общего количества заболевших 835 человек не имели прививки против кори. Еще 169 заболевших имели только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составила 70,4%.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 222 больных (17,2%). Госпитализированы 957 больных. Летальные случаи не регистрировались.

За неделю с 13 по 20 марта к уже существующим 41 вспышкам кори добавились еще две. Всего с начала эпидемии на Харьковщине зарегистрировали 43 вспышки, с количеством пораженных — 231 человек. Из них — 18 в быту, 10 — в учебных заведениях, 11 — в учреждениях здравоохранения, 3 — по месту работы и 1 в заведении закрытого типа для взрослых (КУ "Ржавецкий психоневрологический интернат"). Локализованы в пределах инкубационного периода — 27 вспышек, в 16 — противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»