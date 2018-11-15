В Харькове состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению, инициированное Александром Грановским

14 ноября в Харькове состоялось первое в истории выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Инициатором приезда группы парламентариев в Харьков стал народный депутат Александр Грановский. В ходе визита члены комитета также посетили Областной госпиталь ветеранов войны, региональный перинатальный центр и Центр экстренной медицинской помощи. Итогом заседания стало голосование комитета за ряд проектов решений по увеличению бюджетного финансирования обеспечения лекарственными средствами больных онкологическими заболеваниями.

“Регулярно встречаясь с харьковскими врачами, я слышу огромное количество жалоб относительно медицинской реформы.Также и пациенты, которые вроде бы должны были стать выгодополучателями этой реформы, в подавляющем большинстве недовольны ухудшением качества медобслуживания. Из столицы все видится иначе, чем есть на самом деле - уверен, о многих нюансах положения дел на местах мои коллеги из комитета по здравоохранению могли не знать. Для того, чтобы познакомить их с объективной информацией о ходе медреформы, я и инициировал это заседание. Рад, что коллеги откликнулись и прибыли в Харьков, чтобы увидеть все своими глазами”, - подчеркнул народный депутат Александр Грановский.

Само заседание комитета продолжалось более 2 часов. На него были приглашены руководители медицинских учреждений города и области, которые рассказали парламентариям о проблемах, возникающих в ходе реализации медреформы. Коснулись и вопроса необходимости строительства нового онкоцентра в Харькове. Депутаты заявили, что сделают все для того, чтобы ускорить реализацию этого проекта.

“Я очень рада приглашению Александра Грановского провести заседание нашего комитета в Харькове. Вопрос строительства нового онкоцентра стоит на повестке дня уже несколько лет. Я лично приезжала в Харьков с этой темой и очень рада, что сейчас этот вопрос начинает решаться и благодаря губернатору, и благодаря представителям всех политических сил. То есть это то, что объединило все ветви власти на реализацию и строительство нового онкоцентра”, - заявила народный депутат Ирина Сысоенко.

Народный депутат, член комитета по вопросам здравоохранения Константин Ярынич поблагодарил Александра Грановского за организацию выездного заседания комитета и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в регионах.

“Много решений сегодня принимается в Киеве, но именно такое интерактивное общение с медицинским сообществом здесь, в Харькове, дало нам новое понимание того, каким образом мы сейчас должны сформировать наш государственный бюджет в том, что касается медицинской отрасли. Потому что есть очень много пробелов, которые сегодня не учтены. Это дает нам толчок, чтобы мы прорабатывали эти вещи и понимали, что все делаем правильно. К сожалению, сегодня финансирование, заложенное в госпрограммах на обеспечение лекарствами онкобольных, не соответствует потребностям медицинской сферы. Сейчас в бюджет заложено всего 23% от необходимого для взрослых и 50% для детей”, - заявил Константин Ярынич.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения проголосовали за увеличение расходной части госбюджета на 2019 год на 2,5 миллиарда гривен на обеспечение лекарственными средствами больных онкологическими заболеваниями, и на 446 миллионов - на обеспечение ими онкобольных детей. Еще 11 млрд грн планируют выделить для обеспечения во всех регионах реализации Закона украины “Об экстренной медицинской помощи”.

Агентство Телевидения Новости