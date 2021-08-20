В Харькове вакцинировались 20% работников школ

За десять дней до начала учебного года от COVID-19 вакцинировались примерно пятая часть работников харьковских школ. В городском департаменте образования говорять: готовы даже организовать работы мобильных бригад. Их работники будут приезжать в школы, чтобы делать прививки. Но иммунизация - дело добровольное, принуждать никого не будут.

С начала пандемии рабочий день Натальи расписан по минутам. Ежедневное измерение температуры работникам школы – обязательное.

НАТАЛЬЯ ВИНИЧЕНКО, школьный медработник

Встигаємо, але дуже важко. Тому що працівники приходять одразу, і треба швидко міряти і записувати

Сначала, рассказывает Наталья, добавляли хлопот и школьники

НАТАЛЬЯ ВИНИЧЕНКО, школьный медработник

Дітки іноді шуткують про те, шо вони хворіють. А батьки тоді сердяться

За неделю до начала учебного года в школе завершается ремонт. В коридоре на первом этаже - новенькие подоконники.

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы № 11

І бачимо, що це дійсно такий пластоліт. У нас такі на третьому поверсі – вони себе випрадовують

Рядом со школой обустроили спортивные площадки. Теперь думают над озеленением. Помочь согласились волонтеры.

ОЛЬГА ЛАКИЗА, ландшафтный дизайнер

Це мають бути стійкі рослини, до нашого сухого клімату, які не будуть потребувати особливого догляду і коштів на утримання

А вот мебели для Новой украинской школы ещё нет - деньги из госбюджета Харьков только получил

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы № 11

Ми отримаємо не на Перше вересня, ми отримаємо пізніше. Але ми про це попереджені. Чекаємо на нові, красиві, а головне – зручні й екологічні меблі

Готовы, говорит директор, рабо тать, как и в прошлом учебном году, - с дистанционными днями для учеников средней и старшей школы. В школе достаточно санитайзеров и средств для дезинфекции. Есть четыре входа-выхода, чтобы разделять потоки детей.

С вакцинацией учителей ситуация лучше, чем в целом в Харькове. Более трети школьного коллектива имунизировались.

В школе несколько удивлены кабминовским постановлением о рекомендации вакцинировать восемьдесят процентов работников школы

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы № 11

Якщо сказано "А", може треба сказати і "Б", може треба якось регламентувати це питання, щоб внести ясність. В деяких країнах зробили щеплення обов'язковим для певних категорій, в деяких регіонах заохочують працівників матеріально, щоб вони вакцинувались. Але це, звичайно, крайнощі

В Харькове почти полтысячи коммунальных учебных заведений - это школы и садики. И ситуация с вакцинацией их работников - совершенно разная.

ОЛЬГА ДЕМЕНКО, директор Харьковского гордепартамента образования

Якшо розглянути конкретно, то є школи де більше 50 % провакциновано, а є школи де, наприклад, 10% провакциновано. З тієї картини, шо є у нас , можу сказати, шо на сьогодняшній день 2 вакцини, тобто повністю вакциновані майже 20% працівників шкіл. Ще 10 відсотків зробили по одному щепленню

Школам также предлагают иммунизироваться централизованно. Для этого в городе готовят мобильные бригады.

Но в любом случае вакцинация остается добровольной. И делать прививки или нет - каждый работник школы решает самостоятельно.





Агентство Телевидения Новости