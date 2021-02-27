В Харькове выявили 203 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 402 человек. Как сообщили в ХОГА, из них 229 - жители Харьковского района (203 - города Харькова).

Кроме того, 59 заболевших - жители Изюмского, 40 - Чугуевского, 37 - Лозовского, 15 - Богодуховского, 14 - Купянского, 8 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрировано 83539 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 76455 больных выздоровели, 1578 - умерли.

Агентство Телевидения Новости