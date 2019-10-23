В Харькове зафиксировали вспышку гепатита

На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита. Так, за последнюю неделю с таким диагнозом в больницы попало сразу несколько семей - дети и взрослые. В частности, в детское инфекционное отделение областной детской больницы из Краснокутского и Дергачевского районов на днях были госпитализированы шестеро детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Дмитрий Кухарь, главный врач областной детской инфекционной больницы

Трое детей было, 8, 6 и 3 лет, это детки, которые поступали все одномоментно, 13 числа, поскольку было заподозрено, тоже был заподозрен гепатит по желтушности склер, по желтушности небольшой, кожных покровов, и все, они все поступали в состоянии средней тяжести, им всем выставлен диагноз гепатита А. В таком же состоянии привезли и детей с другой семьи.

По словам главного врача, увеличение случаев заболевания гепатитом имеет свою периодичность - обычно наибольшее количество больных фиксируют в конце лета и в начале осени.

Дмитрий Кухарь, главный врач областной детской инфекционной больницы

Все же после летнего отдыха и всех отдыхов дети пошли в школу и коллективно обьединились, вот тогда уже путь передачи может быть не только внутрисемейный, а может быть уже и путь передачи в классе, в школе, через какие-то предметы, через что-то другое.

Заведующая отделением больницы Людмила Белоконова говорит, что обнаружить признаки гепатита сначала сложно, когда они пересекаются с признаками десятков заболеваний, все становится очевидным только тогда, когда кожа и глаза больного приобретают характерную для гепатита приметы - желтеют.

Людмила Белоконова, заведующая отделением

Протекает, может гриппоподобная быть форма, когда повышается температура, болит голова, появляется и кашель и насморк может появляться и по дистопическому типу, когда тошнота, рвота, жидкий стул, когда человек желтеет, тогда уже все становится ясно. Желтеют склеры, желтеет кожа, и нужно обращаться к врачу.

Врачи рекомендуют для профилактики, в первую очередь, соблюдать элементарные правила гигиены, а именно: регулярно мыть руки, не пить сырую воду и не есть немытые продукты и овощи. А обнаружив первые настораживающие симптомы - не медлить с визитом к врачам, а не заниматься самолечением.

Агентство Телевидения Новости