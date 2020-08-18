В харьковских школах тестируют новые системы скрининга температуры

В харьковском лицее №89 и гимназии №116 стартовал пилотный проект по оснащению учреждений образования системами бесконтактного контроля доступа со скринингом температуры тела.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам советника Харьковского городского головы по информационным технологиям Александра Попова, два вида устройства, различные по внешним характеристикам и функционалу, установлены в тестовом режиме в двух школах, где учится большое количество детей. Каждый прибор оснащен системой распознавания лиц и возможностью бесконтактного измерения температуры тела - в одном случае по руке, в другом - по лицу.

Как он отметил, оборудование бесплатно предоставили две харьковские фирмы, которые сами смонтировали его и занимаются его обслуживанием.

По словам заместителя директора лицея №89 Анны Жозе да Коста, система очень актуальна в условиях пандемии коронавируса и позволит не впускать в помещение школы учащихся и персонал с признаками болезни либо посторонних.

«В базу данных будут внесены фото учеников, учителей и технического персонала. Система с расстояния до полуметра распознает лицо входящего человека и измеряет его температуру. Если человека в базе нет, звучит сигнал, что это незнакомец, и охранник не впускает его в школу», - рассказала завуч.

Также на входе будет дежурить медсестра, и если у взрослого или ребенка окажется повышенная температура, медработник измеряет ее еще раз, звонит родителям и отправляет ученика домой.

Александр Попов отметил, что в тестовом режиме бесконтактные системы будут работать до конца сентября. Новые устройства планируется установить и в других учреждениях образования.

«По итогам пилотного проекта мы отработаем организационные вопросы с администрацией школ, в частности, как ликвидировать очереди на входе, сдвинуть немного расписание и т.д., и выберем лучшее решение для школ», - подчеркнул советник мэра.

В дальнейших планах города - наиболее оптимальный вариант устройств установить во всех учреждениях образования.

Агентство Телевидения Новости