В Харьковской области еще у 34-х человек подтвержден коронавирус
За последние сутки на Харьковщине зарегистрировано 33 новых случая коронавируса и 34 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1338, из которых 54 человека умерли, 626 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2196 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
1338 случаев подтверждено;
638 - опровергнуто;
220 - остается под подозрением.
География заболевших выглядит так:
837 - у жителей Харькова (плюс 27 случаев за сутки);
139 - Харьковский район (плюс 4 случая);
49 - Змиевской район;
47 - Чугуевский район;
35 - Валковский район;
30 - Первомайский район;
29 - Боровской район;
25 - Дергачевский район;
19 - Лозовской район;
19 - Волчанский район;
17 - Богодуховский район;
16 - Красноградский район;
16 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
16 - Золочевский район (плюс 1 случай);
6 - Купянский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Шевченковский район;
6 - Изюмский район;
5 - Зачепиловский район;
4 - Печенежский район;
3 - Нововодолажский район;
2 - Сахновщинский район;
2 - Коломакский район;
1 - Кегичевский район.