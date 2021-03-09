В Харьковской области медики скорой помощи дважды за ночь приняли роды в дороге: родились мальчик и девочка
В Нововодолажском районе Харьковской области за ночь медики скорой помощи приняли двое экстренных родов по дороге в больницу.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Первый экстренный вызов медикам поступил в 01:23, второй - в 6:16.
На вызовы выезжала одна и та же бригада – 2101.
В обоих случаях женщины начали рожать по пути в больницу.
Так, за сегодняшнюю ночную смену в автомобиле скорой помощи родились двое детей – мальчик и девочка.
«В специализированном авто родились мальчик, с весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка, с весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар», - сообщили медики, поздравив семьи с пополнением.