В Харьковской области медики скорой помощи дважды за ночь приняли роды в дороге: родились мальчик и девочка

В Нововодолажском районе Харьковской области за ночь медики скорой помощи приняли двое экстренных родов по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Первый экстренный вызов медикам поступил в 01:23, второй - в 6:16.

На вызовы выезжала одна и та же бригада – 2101.

В обоих случаях женщины начали рожать по пути в больницу.

Так, за сегодняшнюю ночную смену в автомобиле скорой помощи родились двое детей – мальчик и девочка.

«В специализированном авто родились мальчик, с весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка, с весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар», - сообщили медики, поздравив семьи с пополнением.

Агентство Телевидения Новости