Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:40
Просмотров: 178

В Харьковской области медики скорой помощи дважды за ночь приняли роды в дороге: родились мальчик и девочка

В Харьковской области медики скорой помощи дважды за ночь приняли роды в дороге: родились мальчик и девочка

В Нововодолажском районе Харьковской области за ночь медики скорой помощи приняли двое экстренных родов по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Первый экстренный вызов медикам поступил в 01:23, второй - в 6:16.

На вызовы выезжала одна и та же бригада – 2101.

В обоих случаях женщины начали рожать по пути в больницу.

Так, за сегодняшнюю ночную смену в автомобиле скорой помощи родились двое детей – мальчик и девочка.

«В специализированном авто родились мальчик, с весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка, с весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар», - сообщили медики, поздравив семьи с пополнением.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 