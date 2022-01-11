В Харьковской области «намечается» рост заболеваемости вирусом гриппа «А» среди детей

За первую неделю 2022 года в Харьковской области ОРВИ заболело 4500 человек, из них 1533 дети.

Так, с 31 декабря 2021 по 5 января показатель заболеваемости составлял 171,87 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемпорога на 58,6%. За этот период госпитализировали 399 человек, из которых 109 детей. Об этом рассказали в Харкьовском лабцентре.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Красноградском районе (340,18 на 100 тыс. населения), самый низкий – в Харькове (125,78 на 100 тыс. населения).

Методом ПЦР за указанную неделю впервые с начала эпидемсезона в Харьковском регионе у 3 детей выделили вирус гриппа типа А(H3). То есть подтверждена циркуляция вируса гриппа типа А на территории области.

«Учитывая значительную сезонную активность вируса гриппа А, подтвержденная циркуляция вируса среди детей может привести к активизации эпидемического процесса и росту числа заболевших, в частности в организованных коллективах», — подчеркнули в лабцентре.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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