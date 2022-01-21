Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 139

В Харьковской области - несколько случаев дирофиляриоза

В Харьковской области - несколько случаев дирофиляриоза

В 2021 году в Харьковской области было выявлено несколько случаев заболевания дирофиляриозом. Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, только мониторинговыми исследованиями было выявлено 5 случаев заражения собак дирофиляриозом, а с учетом клинических случаев - гораздо больше.

В 2022 году специалисты Харьковской региональной государственной лаборатории Госпродслужбы при вскрытии забитой охотниками лисы в ее сердце обнаружили возбудителей заболевания.

Ранее считалось, что дирофиляриозом болеют только животные, но в последние годы все чаще стали регистрировать случаи заражения людей. По данным Минздрава, только в Киеве в прошлом году зафиксировали три случая.

Дирофиляриоз – это тканевый зоонозный гельминтоз, заболевание, поражающее как животных, так и людей. Дирофиляриоз сопровождается тяжелой патологией всех систем организма.

Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются инвазированные домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные.

Владельцам домашних животных рекомендуется регулярно проводить диагностическое обследование и лечебно-профилактическую дегельминтизацию питомцев, но только с участием специалистов ветеринарной медицины, поскольку при дирофиляриозе они имеют свои особенности. Переносчиками возбудителей являются кровососущие насекомые.

По словам специалистов, прогноз заболевания условно благоприятный. При своевременной диагностике и адекватном лечении заболевание полностью излечивается, трудоспособность полностью восстанавливается. Токсико-аллергические реакции у человека при дирофиляриозе обычно не развиваются даже при длительном сроке инвазии в связи с отсутствием микрофиляремии. Интоксикация же возникает лишь в случае гибели паразита.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Полиция расследует препятствование деятельности журналистов на Харьковщине
Сегодня 08:03    60
На Харківщині блокують картки боржників: як себе захистити – коментар юриста
Сегодня 06:43    163
В Харьковской области продолжают работать сотни чиновников, которых должны были уволить
Сегодня 06:17    169
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    122
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    221
Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
20.01.2022 17:53    2552
В Харьковском историческом музее будет новый директор
20.01.2022 09:02    228
Прокуратура продовжує боротьбу з незаконним видобутком надр: повідомлено про підозру директору шахти (ФОТО)
20.01.2022 08:35    230
В Харькове изобрели необычную керамическую плитку
20.01.2022 08:09    673
Вчинили розбій та забили молодого хлопця до інвалідності: прокуратура в апеляції відстояла позицію щодо покарання рецидивістам
20.01.2022 07:43    281
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 