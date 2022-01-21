В Харьковской области - несколько случаев дирофиляриоза

В 2021 году в Харьковской области было выявлено несколько случаев заболевания дирофиляриозом. Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, только мониторинговыми исследованиями было выявлено 5 случаев заражения собак дирофиляриозом, а с учетом клинических случаев - гораздо больше.

В 2022 году специалисты Харьковской региональной государственной лаборатории Госпродслужбы при вскрытии забитой охотниками лисы в ее сердце обнаружили возбудителей заболевания.

Ранее считалось, что дирофиляриозом болеют только животные, но в последние годы все чаще стали регистрировать случаи заражения людей. По данным Минздрава, только в Киеве в прошлом году зафиксировали три случая.

Дирофиляриоз – это тканевый зоонозный гельминтоз, заболевание, поражающее как животных, так и людей. Дирофиляриоз сопровождается тяжелой патологией всех систем организма.

Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются инвазированные домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные.

Владельцам домашних животных рекомендуется регулярно проводить диагностическое обследование и лечебно-профилактическую дегельминтизацию питомцев, но только с участием специалистов ветеринарной медицины, поскольку при дирофиляриозе они имеют свои особенности. Переносчиками возбудителей являются кровососущие насекомые.

По словам специалистов, прогноз заболевания условно благоприятный. При своевременной диагностике и адекватном лечении заболевание полностью излечивается, трудоспособность полностью восстанавливается. Токсико-аллергические реакции у человека при дирофиляриозе обычно не развиваются даже при длительном сроке инвазии в связи с отсутствием микрофиляремии. Интоксикация же возникает лишь в случае гибели паразита.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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