В Харьковской области плюс 56 заболевших на COVID-19 за последние сутки
За последние сутки на Харьковщине зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса и 88 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2047, из которых 76 человек умерли, 1038 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 3279 случай подозрений на COVID-19. Из них:
2047 случай подтвержден;
997 - опровергнуто;
235 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1394 - у жителей Харькова (плюс 49 случаев за сутки);
185 - Харьковский район (плюс 2 случая);
59 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
58 - Змиевской район (плюс 1 случай);
41 - Первомайский район;
39 - Дергачевский район;
38 - Валковский район;
33 - Боровской район;
32 - Богодуховский район;
25 - Балаклейский район;
23 - Волчанский район (плюс 1 случай);
21 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
18 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
8 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.