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В Харьковской области плюс 56 заболевших на COVID-19 за последние сутки

В Харьковской области плюс 56 заболевших на COVID-19 за последние сутки

За последние сутки на Харьковщине зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса и 88 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2047, из которых 76 человек умерли, 1038  - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 3279 случай подозрений на COVID-19. Из них:

2047 случай подтвержден;

997 - опровергнуто;

235 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1394  - у жителей Харькова (плюс 49 случаев за сутки);

185 - Харьковский район (плюс 2 случая);

59 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

58 - Змиевской район (плюс 1 случай);

41 - Первомайский район;

39 - Дергачевский район;

38 - Валковский район;

33 - Боровской район;

32 - Богодуховский район;

25 - Балаклейский район;

23 - Волчанский район (плюс 1 случай);

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

8 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

 

Агентство Телевидения Новости

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