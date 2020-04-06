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В Харьковской области по-прежнему один заболевший на коронавирус

В Харьковской области по-прежнему один заболевший на коронавирус

На сегодняшний день на Харьковщине лишь один человек, у которого подтвержден коронавирус. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

"Мы ждем сейчас результаты, возможно этот человек уже выздоровел, потому что по симптоматике уже все прошло - насколько я знаю от врачей, которые лечили этого человека. И 31 человек находится с подозрением. 15 находятся на стационарном лечении и 17 - на самоизоляции (в том числе и лицо, у которого болезнь подтверждена) ", сказал Кучер.

Также губернатор рассказал о харьковских туристах с Бали.

"Харьковчане, вернувшиеся из Бали, прошли короткую обсервацию в Киеве, они сдали все ПЦР-тесты. У всех, слава Богу, отрицательный результат. Ни у одного человека COVID- 19 не было установлено и подтверждено. Сейчас этих людей мы доставили из Киева (мы также доставили часть людей в Днепропетровскую область, Полтавскую, Сумскую). Благодаря бизнесу, который выделил соответствующий автобус. На сегодня все эти люди находятся на самоизоляции. Насколько мы понимаем, у них все хорошо", -  сообщил председатель ХОГА.

Агентство Телевидения Новости

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