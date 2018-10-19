В Харьковской области с самолета разбросают вакцины

Иммунизацию диких плотоядных животных против бешенства проведут в Харьковской области в III декаде октября.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Приманки сбросят с самолетов над лесами и полями. Приманка безопасна для людей и животных; брикеты размером со спичечный коробок пахнут мясокостной мукой. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить, подчеркнули в управлении.

Источник: sq.com.ua

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