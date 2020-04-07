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В Харьковской области увеличилось количество подозрений на COVID-19

В Харьковской области увеличилось количество подозрений на COVID-19

В Харьковской области за последние сутки количество подозрений на заболевание коронавирусом увеличилось на 1 человека.

Об этом сообщается на сайте ХОГА в данных о статистике заболеваемости в области.

Всего же в Харьковской области по состоянию на утро 7 апреля зарегистрировано 34 подозрения на коронавирус, один случай заболевания и ни одного случая выздоровления.

Как ранее сообщалось, областной лабораторный центр может устанавливать наличие вируса самостоятельно, но для этого необходимо пройти так называемую процедуру верификации.

По словам главы области Алексея Кучера, подтверждение или опровержение коронавируса у пациентов харьковские специалисты должны получать от Киева, однако результатов из лаборатории Киева в Харькове до сих пор ожидают.

Агентство Телевидения Новости

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