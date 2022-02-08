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В Харьковской области за сутки: больше 2 тысяч заболевших и 12 умерших

В Харьковской области за сутки: больше 2 тысяч заболевших и 12 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 2022 новых случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1609 случаях и было зафиксировано 8 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1438) – жители Харькова. 132 заболевших – в Харьковском районе, 124 – в Богодуховском, 113 – в Красноградском, 75 – в Изюмском, 69 – в Купянском, 42 – в Чугуевском и 29 – в Лозовском районах.

Агентство Телевидения Новости

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