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В Харьковской области за сутки - почти триста случаев коронавируса, умерли 19 заболевших

В Харьковской области за сутки - почти триста случаев коронавируса, умерли 19 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 299 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

По информации пресс-службы ХОГА, 217 из них – жители Харьковского района (191 – города Харькова).

29 заболевших – из Богодуховского, 20 – Красноградского, 18 – Чугуевского, 10 – Купянского, 5 – Изюмского районов.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 144870 случаев заболевания.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 человек, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 134 летальный случай.

При этом 127 066 заболевших уже выздоровели (1 132 из них – за прошедшие сутки), 14 670 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 852 человека.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили 429 заболевшим, 23 человека умерли.

 

Агентство Телевидения Новости

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