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В Харьковской области за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1193 человека
В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1193 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.
По данным харьковского областного лабораторного центра, большинство заболевших (880) – жители Харькова. 57 заболевших – в Харьковском районе, 118 – в Чугуевском, 52 – в Лозовском, 42 – в Изюмском, 34 – в Купянском и по 5 человек было госпитализировано в Богодуховском и Красноградском районах.
Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1159 случаях и было зафиксировано 11 смертей.
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