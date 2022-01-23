В Харьковской области за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1193 человека

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1193 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.

По данным харьковского областного лабораторного центра, большинство заболевших (880) – жители Харькова. 57 заболевших – в Харьковском районе, 118 – в Чугуевском, 52 – в Лозовском, 42 – в Изюмском, 34 – в Купянском и по 5 человек было госпитализировано в Богодуховском и Красноградском районах.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1159 случаях и было зафиксировано 11 смертей.

Агентство Телевидения Новости