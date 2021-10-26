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В Харьковском горсовете рассказали, где будут вакцинировать детей от COVID-19

В Харьковском горсовете рассказали, где будут вакцинировать детей от COVID-19

Делать детям прививки от коронавируса можно будет в пунктах вакцинации, которые развернуты в детских поликлиниках города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сегодня, 26 октября, рассказала журналистам заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, Министерство здравоохранения Украины приняло решение начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Харькове их будут прививать в детских поликлиниках, где сейчас развернуты пункты вакцинации для взрослого населения. 

«Как только мы начнем работать с детьми, пункты вакцинации переключатся на детей, где все уже организовано», - отметила вице-мэр.

При этом она подчеркнула, что в Харькове постоянно увеличивают количество пунктов вакцинации. В частности, сейчас планируют открыть новые - на территории шести рынков. Также, возможно, вторые по счету пункты появятся в некоторых крупных торговых центрах. 

Отметим, что за прошедшие сутки в городе провакцинировали от коронавируса 7 113 человек. Всего первую дозу вакцины получили 457 663 жителя Харькова.

 

Агентство Телевидения Новости

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