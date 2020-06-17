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В Харьковскую областную инфекционку набирают врачей

В Харьковскую областную инфекционку набирают врачей

В областную инфекционную больницу по состоянию на 16 марта на работу приняли 10 медиков. По словам директора больницы Павла Нартова, нужно еще 10 врачей и младший персонал.

У нас не хватает кадров, но сейчас они пополняются за счет тех людей, которые приходят нам помогать. Недавно к нам присоединился терапевт, врач-инфекционист. Мы приняли на работу несколько анестезиологов. Сейчас снова будем принимать врача-инфекциониста. Медсестры к нам также идут на работу, - рассказал Нартов.

Кроме того, на работу возвращаются работники, переболевшие COVID-19.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер подчеркнул, что врачи больницы действительно истощены и перезагружены, их недостаточно.

Мы приглашаем медиков через различные источники, просим подключиться и помочь команде, которая работает сегодня в областной инфекционной больнице, - сказал Кучер.

Справка SQ. Харьковская областная инфекционная больница является опорной по лечению больных с коронавирусом. 4 июня был объявлен набор вречей в больницу. За работу с пациентами с COVID-19 медики будут получать от 17,7 до 40 тыс. грн.

Источник: sq.com.ua

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