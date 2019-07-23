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В якій країні люди найчастіше вмирають від вживання наркотиків

В якій країні люди найчастіше вмирають від вживання наркотиків

Фахівці розповіли, яка країна є лідером за рівнем смертності в результаті вживання різного роду наркотичних засобів в Європі.

Зокрема, над дослідженням даного питання працювали співробітники Національного статистичного управління Шотландії. До слова, саме ця країна і є лідером в даній категорії. Як виявилося, найчастіше люди вмирали саме через передозування наркотиків. За словами фахівців, наявність героїну в крові було зафіксовано у 45% померлих. Що стосується метадону, то він був присутній в організмі у 47% загиблих. А ось опіатами захоплювалися 86% жителів Шотландії, які пішли з життя в результаті наркотичної залежності. Для 70% виявилося не чужим вживання ліків від епілепсії, а також коштів групибензодіазепінів. У свою чергу, передозування амфетаміном, кокаїном і екстазі приводила до смерті в 20% випадків.

Якщо орієнтувати на віковий показник, що 23% смертей від наркотичної залежності припадають на людей у ​​віці від 15 до 24 років. У 37% випадків мова йде про наркозалежних у віці від 35 до 43 років. До того ж, 29% - це люди у віці від 44 до 55 років. У 75% випадків померлими від наркотиків є саме чоловіки.

Источник: businessua.com

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Темы: наркотики

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