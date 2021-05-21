В Японии разрешили использовать вакцины Moderna и AstraZeneca

С момента запуска кампании вакцинации в феврале, привиты хотя бы одной дозой лишь 4% японцев.

Комиссия Министерства здравоохранения Японии одобрила применение в стране двух вакцин от коронавируса производства компаний Moderna и AstraZeneca. Об этом сообщает Kyodo News в четверг, 20 мая.

Ожидается, что Минздрав страны официально даст «зеленый свет» для применения этих препаратов уже в пятницу, 21 мая.

Прививки этими препаратами планируют делать в центрах массовой вакцинации, проводимых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в подобных учреждениях, созданных некоторыми префектурами.

Издание пишет, что поставки двух новых препаратов помогут ускорить программу вакцинации в Японии, которая продвигается довольно низкими темпами по сравнению с другими развитыми странами. Так, с момента запуска кампании вакцинации в феврале, привиты хотя бы одной дозой лишь 4% японцев. При этом население страны составляет 126 млн.

Япония уже заключила контракт с Moderna на поставку 50 млн доз вакцин, а с AstraZeneca – на 120 млн доз.

Ранее сообщалсь, что в Японии растет число граждан, выступающих за отмену летней Олимпиады в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Источник: Новости Ю

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