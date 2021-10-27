Сегодня 10:40
Просмотров: 124
В Индии зафиксировали случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса имеет название AY.4.2. Таких заражений в стране уже насчитывается 17. Об этом сообщает Hindustan Times.
По информации местных СМИ, эти семнадцать случаев были зарегистрированы в шести штатах, а именно: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму и Кашмир и Телангана.
Указано, что все эти случаи были обнаружены в образцах, собранных в период с мая по сентябрь текущего года.
Сейчас они отправлены в лабораторию в Бангалору для секвенирования генома.
Загрузка...