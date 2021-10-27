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В Индии зафиксировали случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса

В Индии зафиксировали случаи нового варианта Дельта-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса имеет название AY.4​​​.2. Таких заражений в стране уже насчитывается 17. Об этом сообщает Hindustan Times.

По информации местных СМИ, эти семнадцать случаев были зарегистрированы в шести штатах, а именно: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму и Кашмир и Телангана.

Указано, что все эти случаи были обнаружены в образцах, собранных в период с мая по сентябрь текущего года.

Сейчас они отправлены в лабораторию в Бангалору для секвенирования генома.

 

Агентство Телевидения Новости

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