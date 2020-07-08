Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:57
Просмотров: 104

В инфекционке хотят открыть вторую реанимацию

В инфекционке хотят открыть вторую реанимацию

​В Харьковской оластной инфекционной больнице могут открыть вторую реанимацию. Об этом сообщила Наталья Попова - советник председателя Харьковской облгосадминистрации по вопросам медицины, пишет KHARKIV Today.

"Отдельно стоит вопрос о том, чтобы сделать вторую реанимацию именно на базе "инфекционки", отдельную на втором этаже. Там количество коек будет утверждаться главврачом. Нужно провести внутренние работы. А мы понимаем: мало бригад хотят работать в ковидных отделениях. Нужно будет освобождать место, туда проводить вторую кислородную трассу и тогда уже размещать людей во второй реанимации", - сказала Попова.

Напомним, в реанимационном отделении взрослой "инфекционки" количество коек увеличено до 18. Изначально в ней было шесть кроватей, позже отделение расширили до 12, затем - еще на шесть. Тем временем, в больнице думают над открытием второй реанимации.

По состоянию на утро 7 июля в инфекционке проходят лечение 204 пациента, 10 - в отделении интенсивной терапии (из них 9 - на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке).

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ
Сегодня 09:12    58
Дорога з килимів: як мешканці вулиці Познанської ремонтують автошлях (ВІДЕО)
Сегодня 08:52    87
Лесные пожары в ста километрах от Харьковской области добрались до населенных пунктов
Сегодня 08:24    130
Максим Степанов: Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19
Сегодня 07:48    60
Реконструкция набережной обойдется Харькову в рекордную цену – ХАЦ
Сегодня 07:29    140
Алгоритм припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон
Сегодня 07:11    102
Маски врятували від кризи: харківське підприємство запустило «з нуля» виробництво засобів захисту
Сегодня 07:02    139
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 липня
Сегодня 06:43    53
На улице Мира и на Драгомировской запрещается движение транспорта
Сегодня 06:34    87
Коронавирус в Харькове: статистика на 8 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    147
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 