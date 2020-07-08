В инфекционке хотят открыть вторую реанимацию

​В Харьковской оластной инфекционной больнице могут открыть вторую реанимацию. Об этом сообщила Наталья Попова - советник председателя Харьковской облгосадминистрации по вопросам медицины, пишет KHARKIV Today.

"Отдельно стоит вопрос о том, чтобы сделать вторую реанимацию именно на базе "инфекционки", отдельную на втором этаже. Там количество коек будет утверждаться главврачом. Нужно провести внутренние работы. А мы понимаем: мало бригад хотят работать в ковидных отделениях. Нужно будет освобождать место, туда проводить вторую кислородную трассу и тогда уже размещать людей во второй реанимации", - сказала Попова.

Напомним, в реанимационном отделении взрослой "инфекционки" количество коек увеличено до 18. Изначально в ней было шесть кроватей, позже отделение расширили до 12, затем - еще на шесть. Тем временем, в больнице думают над открытием второй реанимации.

По состоянию на утро 7 июля в инфекционке проходят лечение 204 пациента, 10 - в отделении интенсивной терапии (из них 9 - на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке).

Источник: sq.com.ua

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